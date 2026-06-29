Erzincan'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan porsuk telef oldu

Başıboş köpek problemi devam ediyor.

Türkiye genelinde başıboş köpek saldırılarında binlerce insan öldü, binlercesi de yaralandı.

Ancak başıboş köpekler yalnızca insanları değil, başka canlıları da hedef alıyor.

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında arazide gezen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir hayvan fark etti.

PORSUK OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan kontrolde, telef olan hayvanın yaban hayatının önemli türlerinden olan porsuk olduğu anlaşıldı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER TELEF ETTİ

Doğal yaşam alanlarında nadir rastlanan ve ekosistem döngüsü için önem taşıyan porsuğun, bölgedeki başıboş köpeklerin saldırısına uğradığı tespit edildi.

Porsuğun vücudunun çeşitli yerlerinden yara alarak telef olduğu belirlendi.