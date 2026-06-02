Erzincan'da futbol topu sandığı cisim, mantar çıktı

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Fındıklı köyü kırsalında yürüyüş yaptığı sırada açık arazide beyaz renkli ve yuvarlak şekilli bir cisim gören vatandaş, bunun önce futbol topu olabileceğini düşündü. Ancak cismin bulunduğu noktaya yaklaşınca karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Doğal ortamda yetişen ve olağan dışı büyüklüğüyle dikkat çeken mantarın çevresinde inceleme yapan vatandaş, durumu ilgili kurumlara bildirdi.

YAKLAŞIK 5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, mantarın yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Çapı ve hacmiyle dikkat çeken mantarın yarıçapının ise yaklaşık 50 santimetre olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, bu büyüklükteki mantarların doğada nadir görüldüğünü belirtirken, türünün net olarak belirlenebilmesi için detaylı inceleme yapılacağını ifade etti.

İNCELEME İÇİN TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Bulunduğu noktadan dikkatli şekilde alınan dev mantar, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililerin mantarın türü, gelişim süreci ve bölgede benzer örneklerin bulunup bulunmadığına ilişkin çalışma başlatacağı öğrenildi.

BÖLGE HALKININ İLGİ ODAĞI OLDU

Kırsal alanda karşılaşılan sıra dışı mantar, kısa sürede çevrede yaşayan vatandaşların da ilgisini çekti. Dev boyutları nedeniyle görenleri şaşırtan mantar, bölgede uzun süre konuşulan konular arasına girdi.

Uzmanlar, doğada rastlanan yabani mantarların bilinçsiz şekilde tüketilmemesi gerektiğini hatırlatarak, türü kesin olarak belirlenmeyen mantarların sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.