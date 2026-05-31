Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Erzincan yönüne seyir halinde bulunan E.Ş. yönetimindeki otomobil, Refahiye ilçe merkezinden ana yola çıkmak isteyen S.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)