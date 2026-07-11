Erzincan'da otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazası, bir ailenin acı günü oldu. Refahiye ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 17 yaşındaki bir genç olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde Refahiye ilçesine bağlı Bulak köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla attı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunanlar ağır şekilde yaralandı.

17 YAŞINDAKİ MERT EFE A. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 17 yaşındaki Mert Efe A., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan İshak A., Emine A. ve Metin A. ise yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YARALILAR EKİPLERİN VE VATANDAŞLARIN ÇABASIYLA KURTARILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin vatandaşların da desteğiyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILAR ERZİNCAN’A SEVK EDİLDİ

Refahiye Devlet Hastanesi’nde ilk tedavileri gerçekleştirilen yaralılar, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.