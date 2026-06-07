Erzincan’da uyuşturucu operasyonunda 20,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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Uyuşturucu ile mücadele tam gaz devam ediyor.

Bu kapsamda Erzincan'da önemli bir operasyona imza atıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine yönelik uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

20 KİLOGRAM YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 20 paket halinde toplam 20,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.C. ve C.C. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.