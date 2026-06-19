Erzincan'da yavrular için seferber oldular: Karga ailesi mahalleyi ayağa kaldırdı

Erzincan'ın İnönü Mahallesi'nde yuvasından düşen yavru kargayı fark eden mahalle sakinleri, kuşun zarar görmemesi için çevrede önlem almaya çalıştı. Ancak yavrunun yerde kalması, anne ve baba karganın yoğun koruma refleksi göstermesine neden oldu.

Gün boyunca yavrunun bulunduğu bölgeden ayrılmayan kargalar, çevredeki hareketliliği yakından takip ederek potansiyel tehdit olarak gördükleri her canlıya karşı savunma davranışı sergiledi.

VATANDAŞLARA VE KEDİLERE GEÇİT VERMEDİLER

Yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden kargalar, sokaktan geçen vatandaşların başlarının üzerinden alçak uçuşlar yaparak bölgeden uzaklaşmalarını sağlamaya çalıştı. Özellikle yavruya yaklaşan kedilere karşı son derece agresif davranan kargalar, kedilerin bölgeye yaklaşmasına izin vermedi.

Bazı vatandaşlar ise anne ve baba karganın ani dalışları nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Kargaların zaman zaman pençeleri ve gagalarıyla savunma hamleleri yapması çevrede ilginç görüntüler oluşturdu.

ANNE KARGANIN YAVRUSU İÇİN VERDİĞİ MÜCADELE DİKKAT ÇEKTİ

Yaşananların en dikkat çekici bölümlerinden biri ise anne karganın yavrusunu beslemek için gösterdiği çaba oldu. Aç kalan yavrusu için çevrede yiyecek arayan anne karga, bulduğu ekmek parçalarını önce su birikintilerinde yumuşattı.

Daha sonra bu parçaları gagasıyla taşıyarak yavrusuna ulaştıran anne karga, sergilediği davranışla çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çekti. Anne kuşun yavrusunu beslemek için gösterdiği sabırlı ve koruyucu tavır, doğadaki ebeveynlik içgüdüsünün etkileyici örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

KURTARMA OPERASYONUNDA İTFAİYE EKİPLERİNE ZOR ANLAR

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yavru kuşun yeniden yuvasına yerleştirilmesi için çalışma başlattı. Ancak anne ve baba karga, yavrularına yaklaşan itfaiye personelini de tehdit olarak algıladı.

Kurtarma çalışması sırasında zaman zaman ekiplerin üzerine dalış yapan kargalar, operasyonun dikkatli şekilde yürütülmesine neden oldu. Ekipler hem yavru kuşun güvenliğini sağlamak hem de anne-baba kargaya zarar vermemek için titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

YAVRU YUVASINA DÖNDÜ, KARGALAR SAKİNLEŞTİ

Yaklaşık süren çalışmanın ardından yavru karga bulunduğu yerden alınarak yeniden yuvasına yerleştirildi. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından anne ve baba karganın davranışlarının da sakinleştiği gözlendi.

Yavrularına yeniden kavuşan karga ailesi yuvalarına dönerken, mahallede yaşanan hareketlilik de sona erdi. Kurtarma çalışmasını takip eden vatandaşlar ise yavru kuşun güvenli şekilde yuvasına ulaştırılmasını sağlayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Mahalle sakinlerinin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, anne ve baba karganın yavrularını korumak için gösterdiği çaba, kedilere ve insanlara karşı sergilediği savunma davranışları ile itfaiyenin kurtarma çalışmaları anbean görüntülendi.