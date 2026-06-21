Erzurum'da sahipsiz köpekler laparoskopik yöntemle kısırlaştırılacak

Sahipsiz köpek sorunu karşısında önlemler genişletiliyor.

Erzurum'da valillik öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü arasında sahipsiz köpek sorununun çözümüyle ilgili adım atmak için protokol imzalandı.

KONTROLSÜZ ÜREME ÖNLENECEK

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen işbirliği protokolü imza törenine, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer katıldı.

İmzalanan protokolle sahipsiz sokak hayvanların kontrolsüz üremesinin önlenmesi, hayvan popülasyonunun bilimsel yöntemlerle yönetilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Vali Aydın Baruş, hayvanların zamanında toplanması, sağlık kontrollerinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve uygun koşullarda barındırılması süreçlerinde Erzurum'un örnek bir uygulama ortaya koyduğunu belirtti. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Baruş, çevre illerden getirilen hayvanlar ile sokağa terk edilen yavrular nedeniyle mücadelenin kesintisiz sürdürülmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Baruş, Erzurum'da yürütülen çalışmalar sayesinde şehir merkezinde vatandaşların güvenliğini tehdit edecek düzeyde sahipsiz sokak hayvan hareketliliğinin bulunmadığını aktararak, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ilgili kurumlara bildirebildiklerini, ihbarların ardından hayvanların belediye ekiplerince alınarak bakımevlerine götürüldüğünü kaydetti.

LAPAROSKOPİK YÖNTEMLE KISIRLAŞTIRILACAKLAR

Sahipsiz sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların en önemli unsurlarından birinin kısırlaştırma uygulamaları olduğunu söyleyen Baruş, kontrolsüz çoğalmanın önüne geçilmesi için bu işlemlerin düzenli ve etkin şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Baruş, özellikle dişi hayvanlarda gerçekleştirilen operasyonların uzun iyileşme süreçleri nedeniyle çeşitli zorluklar içerdiğini belirterek, Erzurum'un sert iklim koşullarının da bu süreci daha hassas hale getirdiğini dile getirdi.

Türkiye'de ilk kez Erzurum'da uygulanacak çalışma kapsamında Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılmasında laparoskopik (kapalı) yöntem kullanılacağını açıklayan Baruş, modern veteriner hekimlik uygulamaları arasında yer alan bu yöntem sayesinde cerrahi müdahalelerin daha az invaziv (girişimsel) şeklinde gerçekleştirileceğini, komplikasyon riskinin azalacağını, operasyon sonrası bakım ve iyileşme süresinin ise önemli ölçüde kısalacağını belirtti.

İLK ÖRNEK OLACAK

Baruş, hayvanların ameliyat sonrasında daha az ağrı hissedeceğini ve daha konforlu bir iyileşme süreci geçireceğini ifade ederek, yöntemin hayvan refahına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Türkiye'de toplu halde laparoskopik yöntemle sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması uygulamasının bilinen ilk örneğinin Erzurum'da gerçekleştirileceğini anlatan Vali Baruş, bu çalışmanın diğer belediyelere ve hayvan bakımevlerine de örnek olacağını kaydetti.

"VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sokak hayvanları konusunun hem vatandaşların güvenliği hem de hayvan refahı açısından önem taşıdığını belirterek, Atatürk Üniversitesi ile birlikte Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmanın son derece kıymetli olduğunu anlattı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise konunun yalnızca insan sağlığını değil, aynı zamanda hayvan sağlığını da yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

Hayvanların zarar görmemesi, iyileşme sürelerinin kısaltılması ve daha konforlu iyileşme süreci geçirmelerinin hayvan refahı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Hacımüftüoğlu, kontrollü ve planlı şekilde yürütülen çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu kaydetti.