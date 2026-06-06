Erzurum’da takla atan araçta 3 kişi hayatını kaybetti
Kentte sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybedip, 4 kişi de yaralanırken ölenlerden birinin 2 yaşındaki bir bebek olduğu öğrenildi.
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Erzurum'da dehşete düşüren kaza...
Kaza, Hınıs-Muş karayolunun Aşağı İncesu mevkisinde meydana geldi.
ARAÇ TAKLA ATTI
Hınıs istikametinden seyir halinde olan Ekrem İ.’nin kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Halide M. ile Netice İ.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan Yusuf Ali M. ile Derya Y., Leyla M., Ziynet P. ve sürücü Ekrem İ., ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TOPLAM 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılardan 2 yaşındaki Yusuf Ali, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)