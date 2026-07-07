Bilecik'te ot yangını depoya sıçradı, faciadan dönüldü

Bilecik merkez'de dün İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde tüp deposunun yakınında bulunan otlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

TÜP DEPOSUNDA PANİK DOLU ANLAR

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, onlarca dolu tüpün yer aldığı deponun kullanılmayan dış kısmına sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan emniyet ve zabıta ekipleri, tüplerin patlama riskine karşı çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yangın bölgesine giden tüm yollar araç trafiğine kapatılırken, alana giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın, dolu tüplerin bulunduğu ana depoya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

DOLU TÜPLERİN OLDUĞU BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Alevlerin deponun kullanılmayan kısmını yakmasının ardından itfaiye ekipleri içerideki dolu tüplerin yüksek ısıdan etkilenmemesi için uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangın maddi hasarla sonuçlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.