Giresun'da fenalaşan sürücü faciaya neden oluyordu
Giresun'da direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, inşaat alanına çarparak durabildi. Kaldırımda yürüyen kadın, son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu.
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Giresun'un Bulancak ilçesi 15 Temmuz Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon başında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Kontrolden çıkan araç, kaldırım kenarında yürüyen kadına doğru yöneldi.
Kadın, son anda geri çekilerek aracın altında kalmaktan kurtuldu.
Kontrolden çıkan otomobil, inşaat alanına çarparak durabilirken kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen aracın yanına koşarak baygın haldeki sürücüye müdahale etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)