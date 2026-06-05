Erzurum'da yangın faciası: Diyaliz hastası hayatını kaybetti

Erzurum Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında yangın meydana geldi. Daireden yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin binadaki diğer dairelere sıçramasını engelledi. Ancak evin içerisine giren ekipler, yatağa bağımlı diyaliz hastası Hacer Tikankuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

EŞİ KURTARMAK İSTERKEN DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında evde bulunan 78 yaşındaki Feramuz Tikankuş'un, eşini kurtarmak ve yangını söndürmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi. Ancak yoğun duman nedeniyle başarılı olamayan yaşlı adamın, daha sonra yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Feramuz Tikankuş ile bir komşusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İTFAİYE EKİPLERİ 5 DAKİKADA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangına yaklaşık 5 dakika içerisinde müdahale ettiği öğrenildi. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler, çevredeki dairelere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, evde detaylı inceleme gerçekleştirildi.

VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Yangının ardından olay yerine gelen Erzurum Valisi Aydın Baruş, incelemelerde bulunarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Vali Baruş yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde yalnızca yaşlı çiftin bulunduğunu belirterek, "Diyaliz hastası olduğu için içeride kalan vatandaşımız maalesef kurtarılamadı. Eşi yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışmış ancak başarılı olamayınca yardım istemiş. İtfaiye ekiplerimiz olay yerine ulaştığında ne yazık ki vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu kayıp hepimizi derinden üzdü." ifadelerini kullandı.

İLK ŞÜPHE ELEKTRİKLİ ISITICI ÜZERİNDE

Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmeleri de paylaşan Vali Baruş, evde bulunan elektrikli ısıtıcının yangına neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Yetkililer, kesin sonucun olay yeri inceleme çalışmaları ve teknik raporların tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağını belirtirken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Yangında hayatını kaybeden Hacer Tikankuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Vali Baruş, olay yerindeki incelemelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne geçerek tedavi gören yaralıların sağlık durumları hakkında Başhekim Mesud Fakirullahoğlu'ndan bilgi aldı.