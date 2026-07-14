Erzurumlu kadınların geleneksel örtüsü ehram, erkeklerin yeni modası oldu

Erzurum'un kültürel mirasının en önemli simgelerinden biri olan ehram, geleneksel kullanım alanının dışına çıkarak moda dünyasında yeni bir dönüşüm yaşıyor. Geçmişte yalnızca kadınların örtünme amacıyla kullandığı coğrafi işaretli dokuma, bugün modern tasarımlarla erkek giyiminin dikkat çeken parçalarından biri haline geldi. Tamamen koyun yününden el tezgâhlarında üretilen ehram kumaşı, hem doğal yapısı hem de estetik görünümü sayesinde klasik ve spor kombinlerde tercih edilmeye başlandı.

ASIRLIK DOKUMA MODERN TASARIMLARLA YENİDEN YORUMLANIYOR

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan ehram, geleneksel dokuma teknikleri korunarak günümüz modasına uyarlanıyor. Kimyasal boya kullanılmadan koyun yününün doğal boz, krem ve kahverengi tonlarıyla hazırlanan kumaş, tasarımcıların özgün dokunuşlarıyla farklı ürünlere dönüşüyor.

Eskiden yalnızca kadınların kullandığı ehram; artık ceket, yelek, atkı, kravat, cep mendili, kaban ve sınırlı sayıda pantolon gibi erkek giyim ürünlerinde de yer buluyor. Böylece Erzurum'un köklü kültürel değeri, çağdaş moda anlayışıyla yeni nesillere taşınıyor.

DÖRT MEVSİM KULLANILABİLEN DOĞAL KUMAŞ

Tamamen organik yünden üretilen ehram kumaşı yalnızca estetik yönüyle değil, fonksiyonel özellikleriyle de dikkat çekiyor. Nefes alabilen yapısı sayesinde yaz aylarında serinlik sağlayan kumaş, kışın ise doğal yalıtım özelliğiyle sıcak tutuyor.

El emeğiyle dokunan ve çevre dostu üretim sürecine sahip olan ehram, sürdürülebilir moda anlayışının da önemli örnekleri arasında gösteriliyor.

KLASİK GİYİME GELENEKSEL DOKUNUŞ

Son yıllarda tasarımcıların modern kalıplarla yeniden yorumladığı ehram, özellikle erkek ceketleri ve yeleklerinde farklı bir stil oluşturuyor. Takım elbiselerle kombinlenen ehram yelekler ile günlük şıklığı tamamlayan ceketler, klasik giyime özgün bir karakter kazandırıyor.

Bunun yanı sıra ehramdan hazırlanan kravat, atkı ve cep mendilleri de ayrıntılarda farklılık arayan erkeklerin tercih ettiği aksesuarlar arasında yer alıyor.

"ARTIK SADECE SERGİLERDE GÖRMÜYORUZ"

Erzurumlu minyatür sanatçısı Doğan Hattatoğlu, geçmişte büyüklerinin kullandığı ehramın yeniden hayat bulmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Ortaya oldukça başarılı tekstil ürünleri çıktığını belirten Hattatoğlu, erkekler için hazırlanan yelek ve atkıların büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Daha önce bu ürünleri yalnızca sergilerde ve vitrinlerde gördüklerini dile getiren Hattatoğlu, vatandaşların kullanılan kumaşın ehram olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, bu ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"ERKEKLER EN ÇOK EHRAM CEKET TERCİH EDİYOR"

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı da ehramın yalnızca kadınlara özgü bir ürün olarak görülmemesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ehramı erkeklerin rahatlıkla kullanabileceği dış giyim ürünlerine dönüştürmeye çalıştıklarını anlatan Taşbaşı, ceket, yelek, kravat, mendil, kaban ve zaman zaman pantolon tasarımları hazırladıklarını söyledi.

Doğal renklerin yanı sıra kök boya kullanılarak hazırlanan farklı ehram kumaşlarını da erkeklerin beğenisine sunduklarını ifade eden Taşbaşı, bu ürünlerin her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştığını kaydetti.

ERKEK MODASINDA YENİ BİR AKIM OLUŞTURUYOR

Uzun yıllar kadınların geleneksel kıyafeti olarak bilinen ehram, bugün geçmiş ile geleceği buluşturan özel bir tasarım unsuruna dönüşmüş durumda. Doğal dokusu, çevre dostu üretim anlayışı ve özgün görünümüyle dikkat çeken ehramın, özellikle erkek ceketlerinde oluşturduğu farklı tarz sayesinde önümüzdeki dönemde daha yaygın kullanılmasının beklendiği ifade ediliyor. Böylece Erzurum'un yüzyıllardır yaşattığı kültürel miras, modern moda dünyasında da kendine kalıcı bir yer edinmeye hazırlanıyor.