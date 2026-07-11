Esenler’de seyir halindeki otomobilde yangın

TEM Otoyolu'nun Metris-Tekstilkent istikametinde, seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın büyük bölümünü sararken, çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Metris-Tekstilkent yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Yanan otomobilin kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.