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Esenyurt’ta silahlı kavga: 5 yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmek için olay yerine gelen bekçiler saldırıya uğradı.

İHA | 11.12.2019 - 22:04..
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Esenyurt’ta 20.30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1450 Sokak üzerinde kavga meydana geldi.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple sokak üzerinde karşılayan iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, sokak adeta savaş alanına döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın ekipler sevk edildi. Olayda 4 kişi darp edilerek yaralandı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN BEKÇİLER SALDIRIYA UĞRADI

Sokak üzerinde bulunan bekçi ekipleri, hızlı bir şekilde gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada gruplar arasındaki şahıslar bekçilere saldırdı. Bazı şüpheliler kaçarken, bazıları ise bekçileri darp etmek istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırmakta güçlük çekti.

POLİS BİR KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

Olayı müdahale sırasında şahıslar bekçilere ve polislere zorluk çıkarttı. Grupları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, önce havaya ateş ederek grupları ayırmak istedi. Bu sırada polise direnen bir kişi elindeki tabancayla doldur boşalt yaptığı sırada, polis ekibi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın sakinleştirilmesiyle birlikte polis ekipleri, kavgaya karışan ve bekçilere saldıran şahısları gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Esenyurt’ta silahlı kavga: 5 yaralı -1

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