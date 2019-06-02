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Esenyurt'ta tartıştığı adamın kafasına kaskla vurdu

Trafikte yol verme yüzünden yaşanan tartışmada motosikletli şahıs, minibüs şoförüne kask geçirdi.

İHA | 02.06.2019 - 10:11..
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Kask darbesiyle başından hafif yaralanan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaklaşık 10 saniye süren kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ MİNİBÜSÇÜYE KASKLA VURDU

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, motosikletli şahıs ile minibüs şoförü trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine duruma sinirlenen motosikletli şahıs, elindeki kaskla bir anda minibüs şoförüne vurdu.

Esenyurt'ta tartıştığı adamın kafasına kaskla vurdu

Esenyurt'ta tartıştığı adamın kafasına kaskla vurdu

YUMRUKLAR KONUŞTU

Neye uğradığına şaşıran şahıs, refleksle birkaç yumruk atarak karşılık verdi. Ancak başından darbe alarak hafif yaralanan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı.

Esenyurt'ta tartıştığı adamın kafasına kaskla vurdu

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