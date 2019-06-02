Esenyurt'ta tartıştığı adamın kafasına kaskla vurdu

Aylardır tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in fizik tedavilerine yanıt vererek yürümeye başladığı öğrenildi.

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Murat Boz Alaçatı’dan yazlık aldı

Şarkıcı Murat Boz, yaz sezonunu Aslı Enver’le geçirmek için, Alaçatı'dan 6 milyon lira değerinde bir villa satın aldı.