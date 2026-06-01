ESH Spor taraftara sordu: A Milli Takımımız gruptan çıkar mı?

ESH Spor taraftarın nabzını tutmaya devam ediyor. Muhabirimiz Hazal Palavar, A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı maç öncesi stadyum önünde futbolseverlere mikrofon uzattı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı.

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan dev organizasyon öncesinde A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçına çıkıyor.

Milliler, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor.

SÖZ TARAFTARDA

Bu müsabaka öncesinde ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Kadıköy'de taraftarlara mikrofon uzattı.

Palavar, stadyum önünde futbolseverlere, "Milliler Dünya Kupası'nda gruptan çıkar mı?" sorusunu yöneltti.

MİLLİLERE GÜVEN TAM

Taraftarlar ise bu soru karşısında net cevaplar verdi.

Futbolseverler, A Milli Takımımızın D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'ı saf dışı bırakarak gruptan çıkacağı konusunda hemfikir oldu.

MİLLİLERİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ PROGRAMI

14 Haziran Pazar

TSİ 07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver - Kanada)

20 Haziran Cumartesi

TSİ 06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area)

26 Haziran Cuma

TSİ 05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadyum)

