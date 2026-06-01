Trump ile Netanyahu telefonda görüştü: Beyrut’a hiçbir asker gitmeyecek

Orta Doğu'da akan kan durmak bilmiyor.

Gazze'de terör estiren İsrail, aynı zamanda ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni bir saldırı emri verirken bu durum başta İran olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti.

TRUMP İLE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Saldırılar sonrası Lübnan'da yeni bir göç dalgası başlarken ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı, görüşmenin ardından Truth Social hesabından bir açıklamada bulundu.

"BEYRUT'A HİÇBİR ASKER GİTMEYECEK"

Trump açıklamasında anlaşmanın sağlandığını duyurarak "İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.

Beyrut’a hiçbir asker gitmeyecek ve halihazırda yolda olan tüm askerler de geri döndürüldü." dedi.

"BİRBİRLERİNE SALDIRMAYACAKLAR"

Aynı şekilde, üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Trump, şunları kaydetti:

“Tüm çatışmaların durması konusunda mutabık kaldılar.



Yani İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak.”

1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Binyamin Netanyahu'nun saldırı talimatının ardından Lübnan'da yeniden göç başladı

TRUMP ATEŞKESİN UZATILDIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

DEFALARCA KEZ İHLAL EDİLDİ

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.