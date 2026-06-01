Türkiye - Kuzey Makedonya maçının ilk 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kuzey Makedonya'nın ilk 11'i belli olmamıştır.

1696 GÜN SONRA KADIKÖY'DE OYNANACAK

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda maça çıkacak.

Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.