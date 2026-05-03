ESH Spor'dan Okan Buruk'a soru: Planınız neydi?

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ÇOK FAZLA HATA YAPTIK"

Yenildikleri için üzgün olduklarını dile getiren Okan Buruk, "Bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Oyuncularımın tabii ki ‘nasıl olsa şampiyon olduk’, ‘nasıl olsa biz bu işi başardık’ psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takım ile karşılaştık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık. Yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. Geçiş oyunundan yani kaptırdığımız bir top aslında çok iyi çıktığımız ama kaptırdıktan sonra da o kapanamadığımız gerçekten çok basit bir gol yedik. Yani bireysel beceriden çok fazla rakibimize orada gol atmasına izin verdik" dedi.

ESH SPOR'DAN SORU

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Okan Buruk'a "Şampiyonluk havasına erken girmiş bir Galatasaray'ı sahada izledik, sanki biraz rehavet vardı. Şunu sormak istiyorum; Samsunspor’a karşı bugünkü oyun planınız neydi? Kendi oyununuzu en iyi şekilde oynamak mı yoksa rakibin oyununu bozmak mı?" sorusunu yöneltti.

Bugün şampiyon olamadıklarının altını çizen Okan Buruk, "İkinci yarıya iyi başladık. İki tane net bir pozisyonumuz vardı. Birisi Barış diğeri ise Osimhen'le. Sonrasında Sane'nin direkten dönen pozisyonu vardı. Gol atmaya yaklaştık ama bu sefer de rakibimiz her geldiği pozisyonu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Sonrasında 10 kişi kalınca biraz zorlandık. Yani zorlanmamızın yanında yine çok fazla hata vardı bence. Günün en kötü kısmı bizim için. Tabii ki bireysel değil ama takım olarak bugün çok fazla hata yaptık. Her bölümde yaptık ,önde de yaptık. Orta sahada da yaptık. Gerideki oyuncularımız da yaptı. Bizim için bu anlamda istediğimiz gibi bir maç olmadı. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç sahamızla oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu iş bitmedi. Bir sonraki maça bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. İkinci yarı iki tane atamadığımız gol pozisyonundan birini atsak maçı bizim lehimize çevirsek bizim için başka bir senaryo olurdu ama her şey olumsuz gitti. Bir yandan da hem kalemize gelenler her top gol oldu. İkinci yarı bizim için her şey olumsuz gitti. Futbolda da bazen bu oluyor" diye konuştu.

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KUTLAMAYI YAPACAĞIZ"

Geçen hafta oyuncuların daha arzulu olduğunu dile getiren Buruk, "Fenerbahçe uzun yıllar şampiyon olmamasına rağmen Galatasaray dördüncü şampiyonluğuna oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli maçı, ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen hafta yapan bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor, tabii ki o şampiyonluk duygusu var oyuncularımızda. Biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez oldu. Şampiyonluk kutlamasına bir anda her yer dönüştü. Bunu yaptığınız anda da bu oyuncuyu bir şekilde etkileyebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu oyunlara çok farklı yansıyabiliyor. Ama inşallah önümüzdeki hafta stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyunu ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız." şeklinde konuştu.