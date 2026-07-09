Eşinin şikayetinden bıktı, 360 derece dönen ev yaptı! Tek butonla manzarası değişiyor

Bosna'nın kuzeyinde, Srbac kenti yakınlarında bulunan ev, 72 yaşındaki Vojin Kusic'in tasarladığı 7 metrelik bir eksen etrafında dönüyor.

Böylece evin pencerelerinden görülen manzara, mısır tarlalarından ormanlara, nehirden kırsal alanlara kadar sürekli değişebiliyor.

Kusic'in verdiği bilgiye göre ev, en yavaş hızda çalıştırıldığında kendi etrafında bir turunu 24 saatte tamamlıyor.

Hız en üst seviyeye çıkarıldığında ise ev sadece 22 saniyede tam dönüş yapabiliyor. Bu sayede ev sakinleri gün doğumunu izledikten kısa süre sonra tamamen farklı bir manzaraya geçebiliyor.

ŞİKAYETTEN BIKINCA EVİ DÖNDÜRDÜ

Reuters'a konuşan Kusic, eşinin evde sürekli değişiklik istemesinden ve manzara konusundaki şikayetlerinden sonra bu fikrin aklına geldiğini söyledi.

"Evin sürekli yenilenmesini istemesinden yoruldum. Sonunda ona, istediği zaman çevirebileceği dönen bir ev yapacağımı söyledim" diyen Kusic, projeyi tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.