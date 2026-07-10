Eski alışkanlıklar gençler arasında yeniden değer kazanıyor

Bir dönem eski moda olarak görülen birçok alışkanlık bugün özellikle genç kuşak arasında yeniden ilgi görüyor. Örgü örmek, seramik yapmak, evde ekmek hazırlamak, bitki yetiştirmek ya da eski eşyaları onarıp yeniden kullanmak artık yalnızca nostaljik bir tercih olarak değerlendirilmiyor.

Uzmanlara göre bu değişim, dijital dünyanın hızına karşı daha yavaş, daha üretken ve daha bilinçli bir yaşam kurma isteğiyle de ilişkilendiriliyor.

EL EMEĞİNE DAYALI UĞRAŞLAR YENİDEN İLGİ GÖRÜYOR

Sosyal medyada örgü, dikiş, seramik, bahçecilik ve ev yapımı tariflere ilişkin içeriklerin daha görünür hale gelmesi, bu uğraşlara olan ilgiyi de artırıyor. Uluslararası yayınlarda bu eğilim “Grandmacore” olarak adlandırılıyor. Ancak uzmanlar, bunun yalnızca estetik bir akım olmadığını; üretmeye ve somut uğraşlara verilen değerin yeniden arttığını belirtiyor.

Bir kıyafeti onarmak, kendi ekmeğini hazırlamak ya da bir bitki yetiştirmek gibi uğraşlar, ortaya çıkan sonuç kadar üretim sürecinin sağladığı tatmin duygusuyla da öne çıkıyor.

TÜKETMEK YERİNE ONARMAK VE ÜRETMEK ÖNE ÇIKIYOR

Tamir etmek, yeniden değerlendirmek ve uzun yıllar aynı eşyayı kullanmak gibi alışkanlıklar özellikle genç kuşak arasında yeniden ilgi görüyor. Kıyafetleri onarmak, ikinci el mobilyaları yenilemek ya da kullanılmayan eşyaları farklı amaçlarla değerlendirmek yalnızca ekonomik bir tercih olarak görülmüyor.

Uzmanlara göre bu yaklaşım, hızlı tüketim anlayışına karşı gelişen daha bilinçli bir yaşam biçiminin yansıması. Yeni bir ürün satın almak yerine eldeki eşyaları değerlendirmek ve üretim sürecine yeniden değer vermek, geçmişten gelen birçok alışkanlığı bugünün yaşamına taşıyor.

DİJİTAL YAŞAMIN HIZI TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİYOR

Sürekli ekran karşısında olmak, bildirimlerle bölünen bir gün geçirmek ve hızlı içerik tüketmek birçok kişide zihinsel yorgunluk hissi oluşturabiliyor. Uzmanlara göre bu nedenle bazı insanlar, dikkatlerini tek bir işe yöneltebildikleri ve zaman baskısını daha az hissettikleri uğraşlara yönelmeyi tercih ediyor.

El emeğine dayalı hobiler, üretme hissinin yanı sıra günlük yaşamın temposunu yavaşlatan küçük molalar oluşturabiliyor.

Uzmanlar, eski alışkanlıklara yönelmenin yalnızca geçmişe özlem duymak anlamına gelmediğini vurguluyor. Birçok kişi için bu uğraşlar; daha az tüketmek, daha fazla üretmek, günlük hayatın temposunu dengelemek ve kendine ayrılmış kaliteli zaman oluşturmak anlamına geliyor.