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Eski eşini sokak ortasında başından vurdu

Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Olayın ardından, salgına rağmen olay yerinde toplanan kalabalık dikkat çekti.

İHA | 27.03.2020 - 16:14..
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Eski eşini sokak ortasında başından vurdu

Rize'de, şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. isimli kadın, boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu.

Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KORONA SALGININA RAĞMEN KALABALIK TOPLANDI

Olayın hemen ardından çekilen görüntülerde, şehirde koronavirüs nedeniyle 1 belde ve 4 köyün karantina altına alınması nedeniyle salgın endişesi yaşanmasına rağmen, olay yerinde toplanan kalabalık dikkat çekti.

Eski eşini sokak ortasında başından vurdu

KIZ KARDEŞİN FERYADI

Görüntülerde eski eşi tarafından vurulan talihsiz kadının yanında bulunan kız kardeşinin " Kız kardeşim" feryatları da yürekleri dağladı.

Eski eşini sokak ortasında başından vurdu ViDEO

ESKİ EŞ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Eski eşini sokak ortasında başından vurdu

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