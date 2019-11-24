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Eski kocası tarafından ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de, 11 Ekim'de eski eşinin sokak ortasında satırlı saldırısında ağır yaralanan kadın, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

İHA | 24.11.2019 - 12:18..
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Tüyler ürperten olay, 11 Ekim günü Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde yaşanmıştı.

İşinden eve dönmek için dolmuşa binen Ayşe Tuba Arslan (45), dolmuştan indiği yerde bekleyen eski eşi Yalçın Ö. (52), tarafından satırlı saldırıya uğrayıp ağır yaralanmıştı.

YAŞAM SAVAŞI 44 GÜN SÜRDÜ

Saldırı esnasında kafasından ve yüzünden ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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