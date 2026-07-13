Eski mesajları neden tekrar okuyoruz? Nedeni ortaya çıktı

Birçoğumuzun telefonunda, üzerinden yıllar geçmesine rağmen silmeye kıyamadığı veya dönüp dönüp tekrar okuduğu eski mesajlar vardır.

Peki, neden kendimizi sürekli geçmişteki o yazışmaları okurken buluyoruz?

Psikologlara göre bu durum, beynimizin kendini güvende hissetme ve geçmişi anlamlandırma biçimiyle doğrudan bağlantılı.

Beyin "duygusal tamamlama" peşinde

ABD'de yapılan bazı araştırmalar, eski mesajları okumanın beyinde ödül ve duygusal hafıza merkezlerini harekete geçirdiğini gösteriyor.

Özellikle biten bir ilişki veya yarım kalmış bir arkadaşlık söz konusu olduğunda, beynimiz o dönemde yaşananları yeniden analiz ederek "duygusal tamamlama" arayışına giriyor. Yani zihnimiz, o anlarda neler hissettiğimizi ve neden o şekilde yaşandığını çözmeye çalışıyor.

Yalnızlık ve güven arayışı

Psikologlar, bu alışkanlığın özellikle stresli veya yalnız hissedilen dönemlerde arttığına dikkat çekiyor. Beynimiz, tanıdık duygulara sığınarak aslında kendine bir "konfor alanı" yaratıyor.

Eski mesajlar, kişinin kendini daha güvende hissettiği zamanları hatırlattığı için kısa süreli bir rahatlama sağlıyor.

Fazlası geçmişe takılı bırakabilir

Uzmanlar, bu durumun bir ölçüde normal ve insani olduğunu, ancak alışkanlık haline gelip sürekli bir hale dönüşmesinin sakıncalı olabileceği konusunda uyarıyor.

Eski mesajlarda çok fazla zaman geçirmek, kişinin "şimdi"den kopmasına ve duygusal olarak geçmişe takılı kalmasına neden olabiliyor.