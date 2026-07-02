Eskişehir'de 98 yıllık sinema makinesi zamana meydan okuyor

Eskişehir'de bir antika konağında sergilenen yaklaşık bir asırlık sinema makinesi, geçmişin sinema kültürünü günümüze taşıyan en dikkat çekici eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

1928 yılında Almanya'da üretilen ve uzun yıllar sinema salonlarında kullanılan tarihi projektör, aradan geçen 98 yıla rağmen hâlâ çalışır durumda olmasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor.

ALKAZAR SİNEMASI'NIN HATIRASI ESKİŞEHİR'DE YAŞATILIYOR

Tarihi sinema makinesi, İstanbul'daki Alkazar Sineması'nın yıkılmasının ardından antika meraklısı bir aile tarafından satın alınarak Eskişehir'e getirildi.

Yaklaşık 15 yıl önce küçük antika parçalar toplamaya başlayan aile, zamanla büyüyen koleksiyonunu önce bir dükkânda, ardından Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'ndeki üç katlı tarihi bir konakta sergilemeye başladı.

Müze görünümündeki tarihi konakta hem antika eserlerin satışı yapılıyor hem de kültürel değeri yüksek birçok parça ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

1928 MODEL MAKİNE HÂLÂ ÇALIŞIYOR

Koleksiyonun en dikkat çeken parçalarının başında ise 1928 yılında Almanya'da üretilen kömürlü sistemle çalışan "Zeiss Ikon Ernemann 2" marka sinema makinesi yer alıyor.

Yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip olan cihazın günümüzde de sorunsuz şekilde çalışabilmesi, antika meraklılarını ve sinema tarihine ilgi duyan ziyaretçileri şaşırtıyor.

Özellikle 1950 ile 1990'lı yıllar arasında açık hava sinemaları ile kapalı sinema salonlarının vazgeçilmez ekipmanlarından biri olan makine, dönemin sinema teknolojisini yansıtan önemli örnekler arasında gösteriliyor.

KÖMÜRLÜ SİSTEMLE GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR

Ailesiyle birlikte antikacılık yapan Enes Şahin, tarihi cihazın çalışma sistemine ilişkin bilgi verdi.

Makinenin özel kalem biçimindeki kömürlerin oluşturduğu elektrik sayesinde çalıştığını belirten Şahin, yaklaşık 98 yaşındaki bu cihazın hâlâ aktif olarak çalışabilmesinin kendilerini de hayrete düşürdüğünü ifade etti.

"MÜZELER İSTEDİ, ANCAK SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Tarihi projektöre çeşitli müzelerin de ilgi gösterdiğini söyleyen Enes Şahin, bugüne kadar satın alma talepleri aldıklarını ancak manevi ve kültürel değeri nedeniyle makineyi koleksiyondan çıkarmayı düşünmediklerini dile getirdi.

Şahin, yaklaşık beş yıldır tarihi konakta sergilenen makinenin iki yıl sonra 100 yaşına ulaşacağını belirterek, bu eşsiz eseri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

SİNEMA TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Yaklaşık bir asırlık sinema makinesi, yalnızca teknik özellikleriyle değil, Türkiye'de uzun yıllar açık hava ve salon sinemalarında kullanılan benzer cihazların temsilcisi olması bakımından da kültürel miras niteliği taşıyor.