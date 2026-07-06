Eskişehir'de bahçe yangını: Düşen sigara otları tutuşturdu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde yangın meydana geldi.

Bahçedeki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede yayılarak çevrede yoğun duman oluşmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Bahçeden yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere ve diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, bahçedeki otluk alanda maddi hasar meydana geldi.

YANGININ NEDENİ SİGARA İDDİASI

İlk değerlendirmelere göre yangının, bir vatandaşın ağzından düşürdüğü sigaranın kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı iddia edildi.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını belirtti.