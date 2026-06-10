Eskişehir'de caddede U dönüşü yapmaya çalışan otomobil, motosikletle çarpıştı
Odunpazarı ilçesinde caddede U dönüşü yapmaya çalışan otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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Eskişehir'de akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde, caddede U dönüşü yapmaya çalışan S.K. idaresindeki otomobil ile C.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Yaşanan çarpışma sonucunda motosikletten düşen sürücü ile kadın yolcusu Z.M. hafif yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Öte yandan motosiklet sürücüsünün 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazanın ardından şok yaşayan kadın otomobil sürücüsü ise dakikalarca oturduğu yerden kalkamadı.
KADIN SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kadın sürücü, ifadesinin alınması için ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)