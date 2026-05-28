Eskişehir’de çocuklar için tasarladığı kuklalar, büyüklerin de gözdesi oldu

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde kurduğu tezgahta el emeği ürünler tasarlayan Güler Üstün, hazırladığı parmak kuklaları ve aksesuarlarla hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çocuklara yönelik geliştirilen ürünler zamanla farklı yaş gruplarının da ilgisini topladı.

PARMAK KUKLALARI GELİŞİME DESTEK OLUYOR

Konuşma gelişimi destekleyici amaçla tasarlanan parmak kuklalarının, çocukların iletişim becerilerine katkı sağladığı ifade ediliyor. Üstün, ürünlerin çocukların birbirleriyle etkileşimini artırdığını gözlemlediğini belirtti.

GÖZLÜK AKSESUARLARI BÜYÜKLERDEN İLGİ GÖRÜYOR

Başlangıçta çocuklar için tasarlanan gözlük aksesuarlarının ise beklenenden farklı olarak yetişkinler tarafından yoğun ilgi gördüğü ifade edildi. Özellikle 60 yaş üzeri ziyaretçilerin ürünlere ilgi gösterdiği belirtildi.

TEZGAH TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Odunpazarı’nda bulunan tezgâhın, turistlerin sık ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldiği kaydedildi. Ürün çeşitliliği ve el emeği tasarımlar, bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

HER YAŞA HİTAP EDEN TASARIMLAR

Farklı yaş gruplarına hitap eden ürünler hazırladığını belirten Güler Üstün, tasarımlarının hem yaz hem kış döneminde kullanılabildiğini ve uygun fiyat politikasıyla geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.