Eskişehir'de define ararken enkaz altında kaldı

Korkunç olayın adresi Eskişehir..

İnönü ilçesinin Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında Hakan Çilingir'in (42) de aralarında bulunduğu bir grup, dün akşam saatlerinde bir evin bahçesine girerek kaçak kazı yaptı.

Su kuyusu yakınlarında yaptıkları kazının ardından beline bağlanan iple tünele giren Çilingir, göçük oluşması sonucunda toprağın altında kaldı.

CENAZESİ 18 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince iş makineleri ile yapılan çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde, Hakan Çilingir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Bu esnada yaşanan toprak kayması sonucunda Çilingir'in cenazesi, tekrar toprak altında kaldı.

Çilingir'in cansız nedeni, yaklaşık 18 saatlik çalışma sonucu 12 metre derinlikte toprağın altından çıkarıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Çilingir'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan kaçak kazıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.