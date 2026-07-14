Eskişehir'de kafa kafaya çarpışma kamerada: 1'i ağır 3 yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi'nde, Ş.A. idaresindeki 35 DC 7407 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen G.C. yönetimindeki 26 ACN 749 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kavşak ya da yol geçişi sırasında meydana geldiği değerlendirilen kazada, iki araçta da maddi hasar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif ticari aracın sürücüsü G.C. ile kamyonette bulunan D.G. ve S.Ç., ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan G.C.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan iki aracın çarpıştığı an, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, karşılıklı ilerleyen iki aracın kısa süre içinde çarpıştığı ve kazanın ardından çevredeki vatandaşların olay yerine yöneldiği görüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın kesin nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.