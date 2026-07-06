Eskişehir'de komşuların park kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı

Eskişehir'de Çifteler ilçesinde Erbap Mahallesi Güler Sokak üzerinde, aralarında önceden husumet bulunan iki komşu arasında, hurda aracını park mevzusundan dolayı tartışma çıktı.

KARIN BÖLGESİNDEN AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında taraflardan biri, evinden aldığı silahı ile tartıştığı komşusu C.A'ya ateş açtı. Vurulan C.A., karın bölgesinden yaralandı.

SEKEN KURŞUN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Seken kurşunlardan biri ise o sırada sokaktan geçen Suriye uyruklu 12 yaşındaki M.B'ye bacağına isabet etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, C.A.’nın ise durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgaya taraf A.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.