Meksika'yı mağlup eden İngiltere çeyrek finalde

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Meksika kozlarını paylaştı.

Beş gole sahne olan mücadelede sahadan 3-2 galip ayrılan İngiliz ekibi, çeyrek final biletini alan taraf oldu.

Jude Bellingham'ın ilk yarıdaki etkili performansı galibiyetin temelini oluştururken, Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği gol İngiltere'ye avantaj sağladı.

BELLINGHAM İLK YARIDA FARK YARATTI

Karşılaşmanın kilidini 36. dakikada Jude Bellingham açtı. Genç yıldız yalnızca iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak 38. dakikada farkı ikiye yükseltti. Meksika ise ilk yarı bitmeden oyuna tutunmayı başardı.

Julian Quinones, 42. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirerek takımını soyunma odasına umutlu götürdü.

KIRMIZI KARTA RAĞMEN TUR GELDİ

İkinci yarıda İngiltere adına işler 54. dakikada zorlaştı. Jarrel Quansah'ın kırmızı kart görmesiyle İngilizler mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Buna rağmen 60. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Harry Kane hata yapmadı ve farkı yeniden iki gole çıkardı.

Meksika, 69. dakikada Raul Jimenez'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-2'ye taşıdı ve son bölümlerde beraberlik için baskı kurdu.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere sahadan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

İngilizler, son sekize kalan mücadelede Norveç ile yarı final bileti için karşı karşıya gelecek.