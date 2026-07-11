Bolu'da tıra çarpan lüks cipin sürücüsü yaralandı
Bolu'da park halindeki tıra çarpan lüks cipin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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Bolu merkez Dr. Aykut Barka Bulvarı'nda T.D. yönetimindeki cip, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle cip sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIĞI ARAÇTAN KURTARILDI
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.D., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)