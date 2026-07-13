Eskişehir'de polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı
Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süreli takibin ardından yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde 2,44 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Kütahya Uygulama Noktası'nda gece saatlerinde rutin trafik denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, 16 VA 709 plakalı otomobili kontrol amacıyla durdurmak istedi.
Ancak sürücü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
KISA SÜRELİ TAKİP SONUNDA DURDURULDU
Kaçan aracı takibe alan polis ekipleri, otomobili Orhangazi Mahallesi içerisinde durdurmayı başardı. Güvenlik önlemleri altında araç sürücüsü kontrol altına alınırken, olayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.
2,44 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Sürücüye uygulanan alkolmetre testinde 2,44 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın oldukça üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı.
Yapılan işlemler kapsamında sürücünün ehliyetine el konuldu.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından otomobil, olay yerine çağrılan sürücünün yakınına teslim edildi.