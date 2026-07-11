Eskişehir'de trafik kazası sonrası kavga çıktı: 7 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde Abuzer Y.'nin kullandığı minibüs, önce sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonetle, ardından park halindeki otomobille çarpıştı.

Kaza sonrasında olay yerinde kavga çıktı.

7 YARALI

Hem kaza hem de darptan dolayı araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.