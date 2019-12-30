taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9497
Euro
6.66
Altın
1513.21
Borsa
114879.89
Gram Altın
289.29
Bitcoin
43557.67

Eskorta para kaptırmak alacak-verecek davası sayıldı

Savcı, "Eskorta kaptırılan para dolandırıcılık sayılmaz" diyerek, sevgilisine 60 bin lirasını kaptıran genci haksız buldu.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 15:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Balıkesir'de ikamet eden 25 yaşındaki üniversite öğrencisi M.D., 26 Mart'ta internet üzerinden eskort sitelerine girdi.

M.D., bir sitedeki telefon numarasını aradı. İrtibata geçtiği kadın, kendisinden cinsel birliktelik için para istedi ve bir banka hesabı verdi. M.D. istenen parayı hesaba yatırdı, ancak karşıdan paranın yatmadığı söylendi.

PARA YATMADI DİYEREK 60 BİN LİRA ALDI

Kadın, peş peşe birkaç kez daha para istedi. Bu şekilde parça parça toplam 59 bin 800 lirayı gönderdi. Üstelik bu kişi ya da kişilerle bir kez olsun buluşamadı.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Genç, dolandırıldığını anlayınca şikâyetçi oldu. Savcı, soruşturmaya 28 Kasım'da takipsizlik verdi. Takipsizlik gerekçesini de Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin 2014'te aldığı bir karara dayandırdı.

Eskorta para kaptırmak alacak-verecek davası sayıldı

ALACAK VERECEK DAVASI SAYILDI

Savcı, kararda şunu yazdı: "Yargıtay kararında belirtildiği gibi para karşılığı 'bir kadınla tanışma ve onunla birlikte olma' taahhüdünün ahlaka ve hukuka aykırı bir talep içerdiği, ahlaka ve hukuka aykırı isteğin karşılanmasının dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle suçun yasal unsurunun oluşmadığı kanaatine varıldı." Davanın bir alacak-verecek davası olduğuna işaret eden savcı, "Ahlaka ve hukuka aykırı isteğinin karşılanmasının dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemez." görüşünü bildirdi.

Eskorta para kaptırmak alacak-verecek davası sayıldı

İlginizi Çekebilir
Sınır ötesi operasyonda 2 terörist yakalandı
PKK'lı kadın teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. sınır ötesi operasyonla yakalanarak Tükiye'ye getirildi.
Beylikdüzü’nde ilkokulun çatısı uçtu
Çatının parçalarının uçma anı kameraya yansırken, şans eseri öğrencilerin dışarıda olmaması faciayı önledi.
Battal İlgezdi: Meyhanede oturuyorsan CHP sayesinde
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisini ve belediyeyi meyhanelerle övdü.
Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü
Balıkesir'de genç kadını öldüren şüpheli ve sevgilisi, polis tarafından gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

149
Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

142
Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı

Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı

177
İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları

İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları

138
Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

168
Sinan Aygün istifa etti

Sinan Aygün istifa etti

214
Kylie Jenner'dan 2019'a veda pozu

Kylie Jenner'dan 2019'a veda pozu

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir