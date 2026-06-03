Estetik iddiaları vardı! Nesrin Cavadzade'den videolu yanıt geldi

Özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, bir süredir Kadir Taner Uçar ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan güzel oyuncu, bu sefer de botoks iddiasıyla gündem oldu.

Yeni dizisiyle ekranlara dönen 43 yaşındaki güzel oyuncu, estetik iddialarına sessiz kalamadı. Yüzüne yaptırdığı botoks nedeniyle mimik yapamadığı ileri sürülen Cavadzade, yayınladığı videoyla yüzünden işlem olmadığını takipçilerine inandırmaya çalıştı.

"TAKTINIZ BOTOKSUMA"

"Siz yemek yemeyi, uyumayı, mutluluğu botoks sanıyorsunuz" diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Ya arkadaşlar yorumlarınız okuyorum. Takmışsınız botokslarıma… 'Neslihan hanım botokslarınız azaltın. Gözünüz, kaşınız görünmüyor' demişsiniz. Hiç hayatınızda hiç böyle botoks gördünüz mü?

"ALIŞIK DEĞİLSİNİZ"

"Kaşlarımın laminasyonunu beğenmemiş olabilirsiniz, ona bir şey diyemem. Onu ben de bir garipsedim. Siz herhalde bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Mutluyum."

"Şimdi size botokslarımı gösteriyorum" diyerek art arda mimikler yapan oyuncu, sosyal medyada çok konuşuldu.