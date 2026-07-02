Etna Yanardağı yeniden hareketlendi

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı'nda günlerdir devam eden volkanik hareketlilik, etkisini sürdürüyor. Zirve bölümündeki kraterden yükselen kül bulutları ve yamaçlara doğru ilerleyen lav akıntıları dikkat çekerken yetkililer, havacılık faaliyetleri için uyarı seviyesini yükseltti. Buna karşın bölgedeki hava ulaşımında şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadı.

VORAGİNE KRATERİNDE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Etna Yanardağı'nın yaklaşık 3 bin metre yükseklikte bulunan "Voragine" kraterinde, 26 Haziran'da oluşan yarığın ardından başlayan volkanik faaliyetler sürüyor.

Kraterde meydana gelen patlamalar sonucu aralıklarla kül püskürmeleri yaşanırken, aynı noktadan çıkan lav akıntıları da yanardağın yamaçlarına doğru ilerliyor.

LAV AKIŞI DOĞU YAMAÇLARINDAN İZLENİYOR

Yanardağdan çıkan lavların, özellikle Etna'nın doğu yamaçlarından net şekilde gözlemlenebildiği bildirildi.

Bölgedeki volkanik hareketlilik, hem bilim insanları hem de doğa gözlemcileri tarafından yakından takip edilirken, ortaya çıkan görüntüler ilgi çekiyor.

HAVACILIK İÇİN TURUNCU UYARI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya Şubesi, Voragine kraterindeki son hareketlilik nedeniyle havacılık faaliyetleri açısından "turuncu" uyarı kodu yayımladı.

Uyarının, özellikle bölge üzerinden geçen hava araçlarının güvenliği amacıyla yapıldığı belirtildi.

HAVALİMANI SEFERLERİ ETKİLENMEDİ

Yetkililer, Etna Yanardağı'ndaki kül ve lav püskürmesine rağmen Katanya Fontanarossa Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarının normal şekilde sürdüğünü açıkladı.

Şu ana kadar hava trafiğinde herhangi bir iptal ya da aksama yaşanmadığı ifade edildi.

AVRUPA'NIN EN YÜKSEK AKTİF YANARDAĞI

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip olan Etna Yanardağı, kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olarak biliniyor.

Sık aralıklarla volkanik faaliyet gösteren Etna, bilimsel araştırmaların yanı sıra her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği doğal oluşumlar arasında yer alıyor.