EuroCup şampiyonu JL Bourg, gelecek EuroLeague’e katılmayacak

JL Bourg Basket, geride kalan sezonda finalde Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek EuroCup şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen, gelecek sezon EuroLeague’de yer almayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, birkaç haftadır Avrupa’nın bir numaralı basketbol organizasyonunda mücadele etme ihtimalinin detaylı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.

YAPIYI RİSK EDEBİLİR

Kırmızı-beyazlı ekip, EuroCup şampiyonluğunun ardından EuroLeague’e geçiş sürecinin sportif ve yapısal açıdan kapsamlı biçimde incelendiğini ancak bu adımın mevcut şartlarda kulübün oluşturduğu yapıyı riske atabileceği sonucuna varıldığını belirtti.

EUROCUP'TA KALACAKLAR

Bu kararın ardından EuroCup şampiyonu Bourg, gelecek sezon da Avrupa’nın ikinci büyük organizasyonu olan EuroCup’ta mücadele etmeyi sürdürecek.