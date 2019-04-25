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Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Antalya'da evinde çıkan yangından canını zor kurtaran yaşlı adam, yangını gözyaşları içinde izledi.

İHA | 25.04.2019 - 03:39..
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Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 510 sokaktaki evinin önüne serdiği yatakta uyuyan İbrahim Gezen (80), evinden yükselen alevleri fark edince kendini güçlükle sokağa attı. Yaşlı adam ve çevredeki komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, EVİ KÜLE DÖNDÜ

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik bir çalışmanın ardından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alırken ev ise küle döndü.

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

"EVİMİ YAKTILAR"

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen İbrahim Gezen, olayın kundaklama olduğunu ileri sürdü. Gezen, “Tek başına yaşayan garip adamım. Dışarı serdiğim yatağın üzerinde uyuyordum. Yakanlardan şikayetçiyim” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

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