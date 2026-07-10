Evlerdeki atıl elektronik cihazlardaki kritik mineraller 62 milyon dolar ediyor

Evlerde kullanılmadan bekletilen eski telefon, tablet ve diğer elektronik cihazlar, milyarlarca dolarlık geri dönüşüm potansiyeli taşıyor.

Uzmanlar, bu cihazlardaki kritik minerallerin ekonomiye yeniden kazandırılmasının stratejik önemine dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılmayan elektronik cihazların çekmecelerde bekletilmesi yerine lisanslı geri dönüşüm noktalarına teslim edilmesi öneriliyor.

YILLARDIR KULLANILMAYAN CİHAZLAR

Evlerin çekmecelerinde yıllardır kullanılmadan bekleyen eski elektronik cihazlar, kritik mineraller açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

KRİTİK MİNERALLERİN TOPLAM DEĞERİ 62 MİLYON DOLAR

Yapılan değerlendirmelere göre, atıl durumdaki elektronik ürünlerde bulunan kritik minerallerin toplam değeri 62 milyon dolara ulaşıyor.

Bu cihazların geri dönüşüme kazandırılmasıyla hem değerli ham maddelerin yeniden ekonomiye dahil edilmesi hem de dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

KOBALT, GALYUM, NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar ve diğer yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılan kobalt, galyum, nadir toprak elementleri ve diğer kritik mineraller, eski elektronik cihazlarda da bulunuyor.

GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILAMIYOR

Ancak kullanılmayan çok sayıda cihaz geri dönüşüm sistemine kazandırılmadığı için bu değerli kaynaklar ekonomiye geri kazandırılamıyor.

KURUMLAR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi'nin (JRC) yayımladığı rapora göre, sabit diskler, kablolar ve benzeri ev tipi elektronik ürünler kritik ham madde geri kazanımı açısından önemli bir potansiyel barındırıyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün (UNITAR) hazırladığı Global E-Waste Monitor raporu da elektronik atık ekonomisine ışık tuttu.

TÜRKİYE'DE DURUM

Türkiye'de de bu alanda faaliyet gösteren Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği (EAGD), her yıl yaklaşık 700 bin ton elektronik atığın oluştuğunu ve bunların geri kazanılmasıyla yaklaşık 700 milyon euro ekonomik değer elde edilebileceğini belirtiyor. Derneğin paylaştığı verilere göre, bu rakam evlerde atıl durumda bekleyen elektronik cihazlardaki potansiyelin yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyor.

EVLERDEKİ ELEKTRONİK ATIKLAR DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTABİLİR

Raporda, atık elektrikli ve elektronik eşyalardan elde edilecek kritik ham maddelerin, Avrupa'nın dışa bağımlılığını azaltabileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, kullanılmayan elektronik cihazların çekmecelerde bekletilmesi yerine lisanslı geri dönüşüm noktalarına teslim edilmesinin hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını hem de kritik mineral arz güvenliğini destekleyeceğini belirtiyor.

CEP TELEFONUNDA MIKNATIS, BATARYA, EKRAN, DEVRE KARTI

Cep telefonlarının toplama oranının yüzde 5'in altında olduğu ve AB genelindeki hanelerde tahmini 700 milyon kullanılmamış ve atık cep telefonunun depolandığı bildiriliyor. Sadece bir akıllı telefonda bile mıknatısta nadir toprak elementleri, bataryada kobalt, ekranda indiyum ve baskılı devre kartında tantal, galyum ve değerli metaller bulunur.