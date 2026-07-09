Evliliklerinin 4. yılı! Cedi Osman ve Ebru Şahin'den kutlama

Ekranların beğenilen başarılı oyuncularından Ebru Şahin, 4 yıl önce basketbolcu Cedi Osman ile hayatını birleştirmişti. Şahin, evlilik yıldönümünü kutladı.

Aktif sosyal medya kullanıcıları olan ünlü çift, sık sık mutluluk dolu paylaşımlar yapıyor. Aşk pozları yükleyen ikili, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

4. YIL KUTLAMASI

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çift, 4. senelerini kutladı. İkili, evlilik yıldönümü için peş peşe paylaşım yaptı.

Ebru Şahin, sosyal medya hesabından eşiyle peş peşe romantik karelerini yayınlayarak "4" yazdı.

CEDİ ROMANTİKLİĞİ

Cedi Osman da eşiyle düğünlerinde çekilen kareleri yayınlayarak "Bir ömür daha var" ifadelerini kullandı. Osman'ın paylaşımı kısa sürede tebrik yorumu ve beğeni yağmuruna tutuldu.