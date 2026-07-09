Adıyaman'da otluk alandaki yangın bahçeye sıçradı

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Adıyaman'da Alitaşı Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler rüzgarın da etkisiyle bahçeye sıçradı. Yangının bahçeye sıçramasıyla daha da büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.