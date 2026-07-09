Adana'da sağanak aniden bastırdı: Sürücüler zor anlar yaşadı

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Adana'da ilçe merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri ve motokuryeler güçlük yaşadı.

SAĞANAK TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte görüş mesafesi düşerken, sürücüler kayganlaşan yollarda kontrollü şekilde ilerledi.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Aniden bastıran yağmur nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte kentte trafik normale dönerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.