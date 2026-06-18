Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

69 yaşındaki sunucu Mehmet Ali Erbil ile 21 yaşındaki fenomen Eylem Çelik arasında çıkan aşk iddiaları olay olmuştu.

Genç fenomen, Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları sonrasında isyan etmişti.

"MEHMET ELİ ERBİL'DEN DAVACI OLACAĞIM"

Yaşadığı süreçle ilgili Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil'in kendisini kullandığını belirterek davacı olacağını söylemişti.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.

Çelik, "Adımın bir daha Mehmet Ali Erbil ile anılmasını istemiyorum. Kariyerime odaklandım. Yakında çok önemli yapımcılarla bir görüşme sağlayacağım." dedi.