Cristiano Ronaldo, Diogo Costa ile tartıştı!
Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında kaleci Diogo Costa ile tartışma yaşadı.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim'in yönettiği mücadeleye hızlı başlayan Portekiz, 6. dakikada Joao Neves'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının bu skorla tamamlanması beklenirken, 45+5. dakikada 45+5 Yoane Wissa'nın fileleri havalandırmasıyla takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.
İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.
RONALDO'DAN BÜYÜK TEPKİ
Kongo'nun golünün ardından Cristiano Ronaldo'nun oldukça sinirlendiği görüldü.
Portekizli yıldız, kaleci Diogo Costa ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Yaşanan gerginliğin ardından ikili soyunma odasına birlikte yöneldi.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN SAKİNLEŞTİRME ÇABASI
Olayın büyümemesi için Portekizli futbolcular devreye girdi.
Takım arkadaşları, Ronaldo'yu sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.