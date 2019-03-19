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Eylül Öztürk oğlunun göbek bağını NASA'ya gömdü

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, ABD'de doğan bebeği Alex'in göbek bağını NASA'ya götürdü.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 11:10..
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Şubat ayında ABD'de doğum yapan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, bebeğinin göbek bağını gömmek için NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)'ya gitti.

Eylül Öztürk oğlunun göbek bağını NASA'ya gömdü

"ASTRONOT OLACAK"

Ünlü fenomen paylaşımlarında, "Oğlumun göbek bağını gömmek için NASA'lara geldik. Oğluşum astronot olacak." dedi.

Instagram hesabından bir de video yayınlayan Öztürk, "Alex’in göbek bağı artık NASA Kennedy Space Center’da Atlantis Uzay Mekiği'nin ateşleme bölmesinde. Bilime, uzaya, yeniliklere, uzun uzun seyahatlere ilgi duy diye oğluşkomuz. Dünyalara sığma diye. Hep bir adım ileride ol diye.. İstikbal göklerdedir diye! Ömrün de bahtın da açık olsun." notunu düştü.

Eylül Öztürk oğlunun göbek bağını NASA'ya gömdü

UZAY MEKİĞİNİN ATEŞLEYİCİSİNE ATTILAR

Eylül Öztürk'ün eşi ise "Normalde göbek bağını toprağa gömerler ama biz uzay mekiğinin ateşleyicisine atacağız." dedi. Alex'in göbek bağını uzay mekiğine fırlatan babası,"Ters kelepçe takılmadan kaçalım'." diyerek espri yaptı.

Eylül Öztürk oğlunun göbek bağını NASA'ya gömdü

Eylül Öztürk oğlunun göbek bağını NASA'ya gömdü

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