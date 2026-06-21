Eyüpsultan sahilinde denizde askeri mühimmat bulundu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Karadeniz kıyısında yer alan Ağaçlı Sahili’nde sabah saatlerinde ortaya çıkan şüpheli cisim, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Piknik yapmak için sahile gelen vatandaşların fark ettiği ve askeri mühimmat olduğu değerlendirilen cisim nedeniyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, sahili güvenlik çemberine alırken, şüpheli mühimmat uzman ekipler tarafından muhafaza altına alınarak incelemeye gönderildi.

VATANDAŞLAR ŞÜPHELİ CİSMİ FARK ETTİ

Sabah saatlerinde sahilde vakit geçiren vatandaşlar deniz kenarında kıyıya vurmuş metal bir cisim gördü. Görünümü nedeniyle askeri mühimmat olabileceği değerlendirilen nesne üzerine durum hemen jandarma ekiplerine bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve ilgili güvenlik birimleri sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Ekipler, olası risklere karşı sahilde geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar kontrollü şekilde bölgeden uzaklaştırılırken, şüpheli cismin çevresinde inceleme yapıldı.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından mühimmat olduğu belirtilen cisim, uzman ekipler tarafından muhafaza altına alınarak kriminal laboratuvara götürüldü.

“İLK BAŞTA FÜZE YA DA TORPİL SANDIK”

Olayı yetkililere bildiren vatandaşlardan Tekin Pehlivan, sahilde karşılaştıkları manzarayı şu sözlerle anlattı:

"Sabah saatlerinde kamp ve piknik yapmak için sahile gelmiştik. Deniz kenarında oturduğumuz sırada ileride kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim gördük. İlk bakışta füze ya da torpil benzeri bir mühimmat olabileceğini düşündük. Hemen jandarmaya haber verdik. Ekipler kısa sürede gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Daha sonra bomba imha ekipleri inceleme yaptı ve cismi götürdü."

ÇOCUKLARIN FARK ETTİĞİ CİSİM EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Sahilde esnaflık yapan Necip İlhan ise şüpheli cismin ilk olarak denize giren çocuklar tarafından fark edildiğini belirtti.

İlhan, "Çocuklar yüzmek için sahile indiklerinde kıyıda farklı bir cisim gördüler. Daha sonra durum yetkililere bildirildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek gerekli incelemeleri yaptı ve cismi alıp götürdü" dedi.

KRİMİNAL İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, sahilden alınan mühimmatın türü, menşei ve kullanım durumunun yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi. Olayla ilgili araştırma sürerken, güvenlik güçleri benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların şüpheli cisimlere yaklaşmadan yetkililere haber vermesi gerektiğini hatırlattı.