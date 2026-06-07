Eyüpsultan'da park halindeki araçta yangın

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi’nde, park halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, aracın tamamını etkisi altına aldı ve çevrede yoğun duman oluştu.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

Yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Alevlerin etkisiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

OLAY ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yangın, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın kısa sürede alevlere teslim olduğu anlar yer aldı.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.