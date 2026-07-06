Infantino'dan kırmızı kart kararı hakkında açıklama: Trump'tan bir telefon aldım

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı forvet Folarin Balogun'un Dünya Kupası'ndaki tek maçlık men cezasının yeniden değerlendirilmesi için kendisini aradığı yönündeki iddiaları doğruladı.

Infantino, söz konusu süreçte FIFA'nın bağımsız yargı organlarının yetkili olduğunu vurgulayarak, alınan kararlara her zaman saygı duyduğunu ifade etti.

"FIFA'NIN SİSTEMİ BU ŞEKİLDE İŞLER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Infantino, "Evet. Başkan Donald Trump'tan da bir telefon aldım. Bu doğru. Görüşmemiz sırasında kendisine, FIFA'nın bağımsız yargı organlarını ilgilendiren bir hukuki sürecin olduğunu ve zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA'nın sistemi bu şekilde işler ve bu, benim her zaman savunacağım bir ilkedir" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı, Disiplin Kurulu kararlarını kamuoyuyla birlikte öğrendiğini belirterek, "Bazen bu kararlar beni şaşırtıyor. Bazen aynı fikirde oluyorum, bazen olmuyorum. Ancak her zaman yaptığım şey, bu kararlara ve kararları alan kurulların özerkliğine saygı duymaktır" dedi.

TRUMP MÜDAHALE İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamada, Balogun'un cezasının yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini doğrulamıştı.

Trump, Balogun'un gördüğü kırmızı kartın faul olmadığını düşündüğünü belirtirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü ve yalnızca kararın gözden geçirilmesini istediğini söylemişti.

Trump, yaşanan pozisyonu "birbirine çarpıp kenetlenen iki büyük sporcu" olarak değerlendirmiş ve cezanın uygulanması halinde turnuvada "büyük bir leke" oluşacağını savunmuştu.

KIRMIZI KART VE TARTIŞMALI KARAR

25 yaşındaki Folarin Balogun, Bosna Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görmüş ve Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında cezalı duruma düşmüştü.

Ancak FIFA, oyuncunun otomatik tek maçlık cezasını 12 ay süreyle askıya alma kararı alarak futbol kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Bu sezon Dünya Kupası'nda üç gol kaydeden Balogun'un, böylece Seattle'da oynanacak Belçika karşılaşmasında forma giymesinin önü açıldı.

(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)

BELÇİKA VE TUCHEL'DEN TEPKİ

Belçika Futbol Federasyonu, FIFA'nın kararına ilişkin "şaşkınlık" yaşadıklarını açıklarken, etik ilkeler ve adil rekabet adına mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise kararın tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini belirterek, benzer itirazların gelecekte hangi sınırlar içerisinde değerlendirileceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

UEFA da bir turnuvada verilen cezanın etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapılan müdahalelerin "kırmızı çizgiyi aştığını" savundu.

TARİHTE SADECE BİR KEZ YAŞANMIŞTI

Dünya Kupası tarihinde görülen 189 kırmızı kart vakasının yalnızca birinde oyuncu ceza almaktan kurtulmuştu.

Bu istisna, otomatik ceza uygulamasının henüz yürürlükte olmadığı 1962 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Garrincha için yaşanmış, söz konusu karar da dönemin siyasi müdahale iddialarıyla uzun yıllar tartışılmıştı.